Пользователей iPhone призвали отключить iMessage в целях безопасности

Разработчики криптовалютного кошелька Trust Wallet поделились информацией об опасной уязвимости нулевого дня в мессенджере iMessage. Эта уязвимость уже продается в даркнете за $2 млн (около 187 млн руб.), о чем Trust Wallet сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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В своем блоге компания уточнила, что у нее есть достоверная информация об уязвимости, которая может позволить злоумышленникам получить доступ к iPhone через фирменный мессенджер iMessage. При этом для заражения устройства жертве не обязательно переходить по каким-либо ссылкам.

Представители Trust Wallet порекомендовали пользователям iPhone отключить iMessage в целях безопасности. В таком случае сообщения будут отправляться в виде обычных SMS.

Пользователи сети и IT-эксперты отнеслись к этой новости со скепсисом. Например, исследователь блокчейна под ником Beau отметил, что у Trust Wallet есть только «скриншот парня, который утверждает, что у него есть эксплойт». Он также предположил, что это сообщение может больше навредить пользователям, посеяв панику, чем помочь им.

Компания Apple пока не прокомментировала эту ситуацию.