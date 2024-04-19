Как посмотреть список заблокированных номеров на Android

Android-смартфоны обладают встроенными инструментами для фильтрации и блокировки нежелательных звонков, но что делать, если в черный список случайно попал важный номер? Портал Android Police рассказал, как посмотреть список заблокированных номеров.

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Поиск заблокированных номеров через «Вызовы»

Откройте приложение «Вызовы».

Перейдите в настройки — меню «Блокировка и фильтры» (или «Заблокированные номера»).

Посмотрите список заблокированных номеров. Нажмите «Добавить номер», чтобы внести в список новый номер: вы не будете получать звонки и сообщения от этого абонента.

Поиск заблокированных номеров через «Контакты»

Откройте приложение «Контакты».

Перейдите в настройки — меню «Блокировка и фильтры» (или «Заблокированные номера»).

Посмотрите список заблокированных номеров. Нажмите «Добавить номер», чтобы внести в список новый номер: вы не будете получать звонки и сообщения от этого абонента.

Что происходит при блокировке номера

Когда вы блокируете номер на Android, его владелец не сможет дозвониться до вас или отправить вам текстовое сообщение. При звонке абонент услышит автоматическое уведомление о том, что номер недоступен или занят — зависит от бренда смартфона. Однако блокировка номера не помешает абоненту воспользоваться сторонними приложениями, вроде WhatsApp или Telegram.