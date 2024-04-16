Ученые обнаружили в космосе скопление электромагнитного «мусора»

Исследователи из России обнаружили в околоземном космическом пространстве скопление электромагнитного «мусора», которое может привести к сбою в работе беспроводных систем.

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Источником этого «мусора» является разветвленная сеть высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), работающих на основной промышленной частоте 50/60 Гц.

Данные спутниковых наблюдений, проанализированные учеными, показали, что интенсивность электромагнитного излучения (PLE) над промышленно развитыми районами уже значительно превышает средний уровень.

Самыми «мощными» потребителями электроэнергии, а значит и генераторами PLE, оказались европейские страны, Китай, Индия, США, Канада, а также регионы европейской части России и Дальний Восток.

Ученые полагают, что PLE может негативно влиять на спутниковую связь, высокоскоростной интернет и системы геолокации.

«Мы пока не можем достоверно и в полной мере прогнозировать, к чему приведет такое ’загрязнение’ околоземного космического пространства, как повлияет на земные технологические системы», — говорит профессор Вера Вахнина, заведующая кафедрой «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского госуниверситета. «Но, исходя из проведенных исследований, возникает предположение, что, в первую очередь, это может оказать влияние на спутниковую связь на базе низкоорбитальных спутников».

Исследование было проведено в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

В связи с этой проблемой ученые призывают к разработке способов защиты от PLE и к сокращению его воздействия на технологические системы. Важно отметить, что это лишь первые результаты исследования, и для более точных выводов требуется дальнейшее изучение проблемы.