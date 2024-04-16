YouTube перестал работать с включенным блокировщиком рекламы

Разработчики YouTube запретили просматривать видео в приложениях с блокировщиками рекламы. Сообщение об этом появилось в блоге Google.

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Пользователи модифицированных приложений YouTube ReVanced и прочих теперь не могут открывать видеоролики — вместо видеоряда они видят сообщение об ошибке: «Следующий контент недоступен в этом приложении», в котором рекомендуется обновить приложение.

Первые жалобы пользователей модифицированных версий YouTube стали появляться на форумах в конце марта — начале апреля.

«Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, поскольку это не позволяет создателю получать вознаграждение за просмотр, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться сервисом», — заявляют представители YouTube.

Пользователям, которые не хотят видеть рекламу, рекомендуют подключить платную подписку YouTube Premium.

В прошлом году YouTube начал борьбу с расширениями блокировщиков рекламы в веб-версии сервиса. Теперь YouTube запрещает пользоваться «взломанными приложениями», которые популярны среди пользователей Android.

YouTube разрешает сторонним приложениям использовать свое API только при соблюдении определенных условий, при нарушении которых разработчики «примут соответствующие меры для защиты платформы, создателей и зрителей».

Модифицированные версии YouTube позволяют не только смотреть видео без рекламы самой платформы, но также пропускать интеграции в роликах от самих блогеров, пропускать навязчивые призывы подписаться на канал, неинформационные части видео, скачивать видео, слушать его с выключенным экраном и многое другое, чего нельзя получить даже при активной подписке YouTube Premium.