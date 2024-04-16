Число пользователей китайского конкурента ChatGPT превысило 200 млн

Число пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Ernie Bot от компании Baidu - китайского конкурента ChatGPT - превысило 200 млн.

Об этом сообщил глава китайского разработчика Роберт Ли.

"Число наших пользователей превысило 200 млн, а среднее количество ежедневных вызовов API (число запросов, направляемых пользователями программе - прим. ТАСС) [также] достигло 200 млн", - приводит его слова портал Sohu.

Кроме того, количество корпоративных клиентов компании, заинтересованных в возможностях Ernie Bot, выросло до 85 тыс., заявил Роберт Ли.

Среди прочих достижений в развитии китайского чат-бота глава Baidu назвал снижение себестоимости его использования на 99%. В результате "Ernie Bot стала ведущей и наиболее используемой базовой моделью искусственного интеллекта в Китае", заключил Роберт Ли.

В марте 2023 года Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом Ernie Bot. В ходе презентации глава компании Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык. В июне Baidu сообщила о том, что версия Ernie 3.5 в бета-тестировании превзошла ChatGPT 3.5 по комплексным оценкам. Кроме того, компания указала, что Ernie 3.5 опережает ChatGPT 4 по навыкам распознавания китайского языка. 31 августа Ernie Bot стал доступен всем пользователям.