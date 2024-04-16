Мошенники обещают отключить спам за доступ к Госуслугам

Аферисты от лица финансовых организаций активно предлагают отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Потенциальные жертвы сообщают код из СМС, за счет которого злоумышленники получают доступ к «Госуслугам», пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Осведомлены о такой схеме в ряде компаний и банков, в числе которых RTM Group, ОНФ и в Почта Банк.

Специалисты указывают на рост реальной маркетинговой активности банков. По словам эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, на ситуацию повлиял информационный фон. Она напомнила о подписании в России закона об усилении ответственности за спам-звонки.

Управляющий RTM Group Евгений Царев обратил внимание на то, что «Госуслуги» - ключевая информационная система РФ. Мошенники узнают персональную информацию, что позволяет им спланировать сложные целевые атаки, отметил собеседник. Кроме того, повышается риск оформления микрокредита.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что менеджеры Райффайзенбанка были пойманы на оказании помощи злоумышленникам в заработке почти 95 млн рублей. Они сливали им внутренние данные, отметило издание.