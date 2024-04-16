ИИ превзошел человека в решении сложных математических задач

Ученые завили, что ИИ стремительно обучается и превзошел человеческие возможности в ряде задач. Например, ИИ, представленный такими чат-ботами, как ChatGPT, лучше понимает текст, классифицирует изображения и решает сложные математические задачи.

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В результате стандарты и тесты для оценки знаний ИИ устаревают, говорится в отчете, представленном Artificial Intelligence Index 2024 от Института человекоцентрированного искусственного интеллекта Стэнфордского университета.

Вместе с тем, ученые считают, что достижения ИИ влекут большие затраты и потребление энергии, сообщает Nature.

Поэтому ученые сомневаются в эффективности применения ИИ и в экологической устойчивости.

Ранее стало известно, что студенты при написании научных работ активно используют искусственный интеллект. Также учёные начали определять мысли людей с помощью ИИ и МРТ.