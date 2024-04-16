NASA: крышу дома во Флориде пробил мусор с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердило, что причиной повреждения дома в штате Флорида стал не сгоревший в атмосфере мусор с Международной космической станции. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

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Ранее стало известно, что труба весом 0,9 кг пробила крышу дома во Флориде. Инцидент произошел 8 марта. Владелец дома предположил, что это мог быть мусор с Международной космической станции.

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В результате проведенного расследования в NASA подтвердили, что дом во Флориде действительно пострадал из-за мусора, сброшенного с МКС.

«Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта. Однако часть его выдержала повторный вход и врезалась в дом в городе Нейплс, Флорида», - пояснили в NASA.

В агентстве заверили, что Международная космическая станция проведет детальное расследование сброса мусора и анализ его вхождения в атмосферу, чтобы определить причину того, что обломки не сгорели, а упали на населенные районы.

«NASA по-прежнему стремится ответственно работать на низкой околоземной орбите и максимально снижать риски, чтобы защитить людей на Земле», - подчеркивается в заявлении.

Ранее Университет Организации Объединенных Наций (UNU-EHS) выпустил доклад, в котором к одному из переломных моментов в истории человечества отнесено накопление мусора в космосе. По мнению ученых, если такого мусора станет слишком много, то человечество может потерять возможность запускать новые космические аппараты и управлять уже действующими, в том числе и спутниками.