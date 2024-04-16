Стало известно, чем пахнут муравьи

Муравьи — маленькие, но опасные. Многие виды муравьёв выделяют сильно пахнущие химические вещества, когда они злятся, когда им угрожают или когда их раздавливают.

Муравьи-бульдоги выделяют вещество с запахом шоколада, когда их раздражают, а муравьи-цитронеллы получили своё название из-за лимонного запаха, который они испускают.

Аромат домашнего муравья сравнивают с голубым сыром или прогорклыми кокосами. Выделяемые этим насекомым химические вещества, метилкетоны, также производятся бактериями Penicillium, которые присутствуют на этих продуктах.

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Многие виды муравьёв выделяют также муравьиную кислоту. Древесные муравьи, к примеру, производят большое количество уксусного вещества в своей ядовитой железе, чтобы распылить его на добычу и нападающих.

Когда муравьи умирают по естественным причинам, то выделяют олеиновую кислоту (содержится в оливковом масле). Это придаёт мёртвым насекомым запах «свежеприготовленного салата».