Дикие тропические птицы могут увеличить запасы углерода в лесах

Международная команда исследователей изучила роль животных в самовосстановлении лесов. Оказалось, что они могут увеличить запасы углерода в лесах, однако этому мешает фрагментация лесов. Птицы смогут свободно перемещаться по лесам и разносить семена, если расстояние между лесными массивами будет меньше 133 метров. Каждый вид птиц по-своему распространяет семена деревьев — небольшие птицы переносят больше семян мелкого размера, а крупные особи разносят семена деревьев с более высоким потенциалом накопления углерода. Посадка деревьев и предотвращение браконьерства поможет птицам восстанавливать леса. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

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Восстановление лесов — один из основных способов смягчения последствий глобального потепления. В соответствии с Атлантическим пактом о восстановлении лесов 12 миллионов гектаров земли предназначены для восстановления и регенерации естественным путем. Ранее ученые выяснили, что самовосстанавливающиеся леса могут поглощать более 2,3 миллиарда тонн углерода в год. Естественное восстановление может быть дешевле дополнительных посадок деревьев на 77%.

Международная команда ученых решила выяснить, как в самовосстановлении лесов могут быть задействованы животные. В тропических лесах они переносят по земле и воздуху более 70% семян. Исследователи сравнили потенциал накопления углерода в естественных лесах и фрагментированных экосистемах, например заповедниках. Оказалось, что фрагментированные ландшафты мешают птицам полноценно передвигаться. Это снижает потенциал накопления углерода на 38%. Ученые подсчитали: чтобы тропические леса в Бразилии могли нормально функционировать и поглощать углерод, их покров должен составлять не меньше 40%. Птицы смогут свободно перемещаться по лесам и разносить семена, если расстояние между лесными массивами будет меньше 133 метров.

Также ученые выяснили, что каждый вид птиц по-своему распространяет семена. Например, мелкие птицы разбрасывают больше семян, однако они мелкие и исходят от деревьев с небольшим потенциалом накопления углерода. И наоборот — более крупные птицы, такие как большой тукан, разносят семена деревьев с более высоким потенциалом накопления углерода. Эти птицы редко перемещаются по заповедникам и ограниченным лесным массивам.

Сегодня в мире осталось всего 12% от первоначального леса. Исследователи отметили, что в некоторых районах требуется искусственное восстановление лесов — посадка фруктовых деревьев, предотвращение браконьерства и другие меры. Если восстановить жизнь в лесах, то птицы смогут помочь деревьям в накоплении углерода и смягчении последствий глобального потепления.