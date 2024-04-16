Ученые рассказали, сколько черных дыр находится в нашей галактике

Звёздные чёрные дыры образуются, когда массивные звёзды разрушаются под действием собственной гравитации в конце жизни. Известно, что начальная масса звезды должна составлять 15−20 солнечных масс, чтобы образовать звёздную чёрную дыру.

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У экспертов сейчас есть довольно хорошее представление о распределении звёздных масс в Млечном Пути. Примерно одна из 1000 звёзд в галактике может потенциально стать чёрной дырой.

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По оценкам учёных, в Млечном Пути находится 100 миллиардов звезд. Это значит, что потенциально там может быть до 100 миллионов звёздных чёрных дыр.