В России стартовали продажи нового флагмана Honor Magic6 Pro

Продажи нового флагманского смартфона от Honor - Magic6 Pro - начались в России 16 апреля. Как сообщили ТАСС в МТС, интерес к нему по предзаказам был сопоставим с интересом к двум моделям из последней линейки Samsung - Galaxy S24 Plus и Ultra.

МТС открывает продажи 16 апреля. Стоимость новинки составляет 129 990 рублей со скидкой на старте в 20 000 рублей. В "Мегафоне", который также начинает продажи и выдачу заказов 16 апреля, сообщили ТАСС, что цена в его и Yota объединенной рознице составит 109 990 рублей. 16 апреля начинает продажи и группа "М.Видео-Эльдорадо".

Компании будут продавать Magic6 Pro во всех доступных цветах, которых сейчас два.

Характеристики смартфона

Honor Magic6 Pro доступен в двух цветах - графитовый черный с матовым черным стеклом на задней панели и шалфейный зеленый с текстурной экокожей. Модели отличаются весом - 229 г в стекле и 225 г с кожей. Диагональ гаджета - 6,8 дюйма с разрешением скругленного экрана 1 280 на 2 800 пикселей. Magic6 Pro поддерживает жесты. Разъем - USB-C.

Смартфон имеет кремний-углеродный аккумулятор, емкость его батареи - 5 500-5 600 мАч. Процессор - восьмиядерный Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750. Оперативная память - 12 ГБ, встроенная - 512 ГБ. Magic6 Pro работает на ОС-оболочке MagicOS 8.0 (сделана на базе Android 14).

Основная камера новинки - тройная, с широкоугольной основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на те же 50 Мп с перископической телефотокамерой 180 Мп. Оптический зум - 2,5x, цифровой - 100x. Разрешение видео - 3 840 на 2 160 пикселей, доступна видеосъемка в 4K на 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера - 50 Мп с таким же разрешением видео и доступом к 4K-съемке.

Magic6 Pro поддерживает две sim-карты в формате nano-sim. Поддерживаемые стандарты сети - вплоть до 5G New Radio. У смартфона есть датчик силы тяжести, инфракрасный датчик, гироскоп, сканер отпечатков пальцев, NFC, датчики внешнего освещения и приближения.