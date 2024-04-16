Опубликован первый скриншот ОС от Huawei HarmonyOS Next

В сети появился первый скриншот операционной системы HarmonyOS Next, которая, как ожидается, станет следующим крупным обновлением Huawei.

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На скриншоте, опубликованном в Weibo пользователем под ником Flanker_017, показан интерфейс системы. Главным отличием HarmonyOS Next от текущей версии станет отсутствие поддержки Android-приложений.

Это связано с решением Google ограничить доступ Huawei к своим сервисам, включая Google Play Store.

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Инсайдер также отметил, что приложения, которые хранят много локальных данных (например, WeChat, мессенджеры, приложения для заметок), будут работать некорректно. Ожидается, что Huawei предложит решения для переноса данных из этих приложений, но пока никаких подробностей не сообщается.

HarmonyOS Next будет выпущена в IV квартале 2024 года. До этого, во II квартале, станет доступна бета-версия для разработчиков.