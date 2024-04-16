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Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE сравнили: какой смартфон станет лучшей покупкой

Выбор между Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE может стать непростым, так как оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки.

Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE: какой смартфон станет лучшей покупкой
© YouTube

Но наши коллеги из GSMArena все же решили сравнить устройства, чтобы помочь обычным пользователям сделать свой выбор.

Galaxy S23 FE

  • Плюсы: значительно более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 2, лучшая камера с 10-мегапиксельным телеобъективом, более компактный корпус.
  • Минусы: меньший экран, более низкая автономность, но высокая цена.

Galaxy A55

  • Плюсы: большой 6.5-дюймовый экран, емкая батарея 5000 мАч, доступная цена.
  • Минусы: менее производительный процессор Exynos 1380, менее продвинутая камера, более габаритный корпус.

В целом, Galaxy S23 FE оказался сбалансированнее, предлагая лучшую производительность, камеру и дизайн. Однако Galaxy A55 может стать более привлекательным вариантом для тех, кто ищет смартфон с большим экраном, длительным временем автономной работы и доступной ценой.

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