Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE: какой смартфон станет лучшей покупкой

Выбор между Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE может стать непростым, так как оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки.

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Но наши коллеги из GSMArena все же решили сравнить устройства, чтобы помочь обычным пользователям сделать свой выбор.

Galaxy S23 FE

Плюсы: значительно более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 2, лучшая камера с 10-мегапиксельным телеобъективом, более компактный корпус.

значительно более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 2, лучшая камера с 10-мегапиксельным телеобъективом, более компактный корпус. Минусы: меньший экран, более низкая автономность, но высокая цена.

Galaxy A55

Плюсы: большой 6.5-дюймовый экран, емкая батарея 5000 мАч, доступная цена.

большой 6.5-дюймовый экран, емкая батарея 5000 мАч, доступная цена. Минусы: менее производительный процессор Exynos 1380, менее продвинутая камера, более габаритный корпус.

В целом, Galaxy S23 FE оказался сбалансированнее, предлагая лучшую производительность, камеру и дизайн. Однако Galaxy A55 может стать более привлекательным вариантом для тех, кто ищет смартфон с большим экраном, длительным временем автономной работы и доступной ценой.