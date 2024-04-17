Названы 12 лучших камерофонов в 2024 году

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt рассказали, какие модели смартфонов сегодня делают крутые фотографии.

Pixel 8 Pro. Основной модуль у него имеет 50 МП, также у Pro-версии есть несколько дополнительных функций по сравнению с обычным Pixel 8. Например, это возможность менять разрешение с 12 МП на 50 МП, снимать в RAW. Также этот смартфон имеет много функций, связанных с редактированием снимков.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Pixel 7a. Он оснащён 64-мегапиксельным основным модулем и сверхшириком на 13 МП. В большинстве случаев вы получите на этот смартфон хорошие снимки. Видео записывать можно в разрешении до 4К.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

iPhone 15 Pro Max. Основной модуль у него имеет 48 МП с оптической стабилизацией. Также у вас будет выбор: делать фото в разрешении 12 МП или 24 МП. Есть и формат Pro RAW. Видео снимать можно на iPhone 15 Pro Max в 4К 30 или 60 к/с.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Samsung Galaxy S24 Ultra. Основная камера у него имеет 200 МП, присутствует также Pro-режим. Видео записывать на эту модель вы сможете в разрешении до 8К 30 к/с. Есть даже специальный профессиональный режим видео.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Samsung Galaxy S23 Ultra. Оснащён этот аппарат 200-мегапиксельным объективом. Это один из лучших смартфонов для съёмки в автоматическом режиме.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Vivo X100 Pro. С ним вы получите чёткие фото вне зависимости от условий освещения. В том числе потрясающие портретные снимки. Селфи-камера у этого смартфона может записывать видео в 4К 30 или 60 к/с.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

OnePlus 12. На нём стоит 50-мегапиксельная основная камера, а также сверхширик на 48 МП, перископ на 48 МП с 3-кратным оптическим зумом. Видео снимать вы сможете даже в 8К 24 к/с.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Huawei P60 Pro. К сожалению, у него нет Google-сервисов, но сам по себе аппарат отличный. Основная камера за даней панели у P60 Pro имеет 48 МП и оптическую стабилизацию, переменную диафрагму (от F1,4 до F4). Телевик имеет разрешение 48 МП и функцию оптической стабилизации. Максимальное разрешение видео у этого смартфона — 4К 60 к/с.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Xiaomi 14. Вы получите основную камеру на 50 МП со светочувствительным сенсором и объективом Leica F 1,6. За счёт этого у вас будут более качественные ночные снимки. Записывать видео можно на этот смартфон в 8К 24 к/с максимум.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Xiaomi 14 Ultra. Отличается этот смартфон наличием фирменной оптики — четырёх датчиков Sony. Основная камера имеет разрешение 50 МП. Также вам даётся выбор между аутентичным и ярким режимами при съёмке фото. Запись видео доступна в 8К 30 к/с.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Sony Xperia 1 V. Этот смартфон предлагает множество функций для получения профессиональных фото. Основной модуль у него имеет разрешение 52 МП. Также вас может напугать непривычный интерфейс приложения камеры у Xperia 1 V: переключаться между различными функциями в нём довольно сложно. Возможности записывать видео в 8К у аппарата нет.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Honor Magic 6 Pro. Основной модуль у него имеет 50 МП с оптической стабилизацией. Также вы можете менять значения диафрагмы с 1,4 до 2,0. Наконец, смартфон предлагает 180-мегапиксельный модуль-перископ.

© Tech Spurt

© Tech Spurt