Ученые обнаружили третий вид тигровых кошек в Бразилии

Ученые обнаружили в Бразилии новый – третий вид тигровой кошки. Этот небольшой пугливый хищник находится под угрозой исчезновения из-за сокращения территории обитания от вырубки лесов.

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Тигровая кошка, также известная как онцилла, обитает в Центральной и Южной Америке. По размерам она уступает домашним кошкам – ее вес составляет от полутора до трех килограммов. Зверек охотится на мелкую добычу и умеет лазать по деревьям.

Ранее в науке было описано два вида – северная тигровая кошка и атлантическая лесная тигровая кошка, а также несколько подвидов. Но недавно исследователи, занимающиеся сохранением этих видов в Бразилии, изучили внешний вид, генетическое разнообразие и ареал обитания онцилл и пришли к выводу, что в семействе есть и третий вид – дымчатая тигровая кошка.

Она обитает в лесах Южной части Центральной Америки и горной цепи Анд – в тонкой полосе, пролегающей по Южной Америке через несколько стран. Тогда как ее северная родственница живет в саванне и кустарниках Гвианского щита и центральной Бразилии, а атлантическая – южнее, в лесных районах от центральной до южной Бразилии. У всех видов наблюдаются разные типы пятен, говорится на портале Scientific Reports.

Ранее ученые выяснили, что вид оленей, обитающих в Перу, представляет собой два разных вида. Ученые из Индии открыли два новых вида гекконов, один из которых из-за своего окраса получил название в честь художника Винсента ван Гога.