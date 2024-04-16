Huawei отказалась от смартфонов линейки P и выпустит вместо них Pura 70

Знаковая линейка смартфонов Huawei P завершает свой 12-летний путь с выходом последней модели P60 в прошлом году.

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Теперь же Huawei «открывает новую эру», представив серию Huawei Pura, название которой с испанского переводится как «чистота» и «красота» с произношением «пиу руа».

Новая линейка позиционируется как олицетворение красоты и инноваций, мотивируя пользователей страстно преследовать свои цели.

Слухи говорят, что название будущих устройств будет Pura 70 или Pura 70 series. Скоро нас ждут тизеры от Huawei, которые приоткроют тайну.

Согласно сообщению инсайдера Digital Chat Station, линейка Pura 70 будет включать в себя несколько моделей: Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.

Версия Ultra станет преемником Art Edition и, вероятно, получит ту же конфигурацию, что и модель Pro+, но с улучшенным дизайном.