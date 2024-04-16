Ученые открыли механизм устойчивости тихоходок к высоким уровням радиации

Американские ученые из Университета Северной Каролины открыли механизм устойчивости тихоходок к высоким уровням радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

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Тихоходки — крошечные беспозвоночные существа, способные выживать в самых экстремальных средах. Они переносят очень высокие и очень низкие температуры, пребывание в космическом вакууме, а также могут выдержать радиацию в 1 тыс. раз интенсивнее летального порога для человека.

В новом исследовании специалисты выяснили, что радиационное излучение повреждает ДНК тихоходок так же, как это происходит с другими живыми организмами. Однако тихоходки научились увеличивать объем продукции своих генов для восстановления пострадавших участков генного кода.