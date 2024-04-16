Ученые разгадали тайну огромного «сердца» на поверхности Плутона

Швейцарские астрономы их Бернского университета и Национального центра планетарных исследований PlanetS выяснили, как на поверхности Плутона возникла огромная область в форме символа сердца, известная как Регион Томбо. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

© Thibaut Roger/University of Bern

«Сердце» Плутона неоднородно. Его западная часть — Равнина Спутника — занимает площадь около 2,4 млн километров, что эквивалентно четверти Европы. Этот регион находится на три-четыре километра ниже по высоте остальной поверхности планеты и заполнен белым азотным льдом.

Восточная часть Томбо покрыта аналогичным, но гораздо более тонким слоем льда, происхождение которого до сих пор неясно.

Команда провела цифровое моделирование, показавшее, что необычная область возникла в виде столкновения карликовой планеты с массивным космическим объектом. Согласно выводам специалистов, на заре существования Плутона в него по касательной траектории врезалось некое тело диаметром около 700 километров.

«Ядро Плутона настолько холодное, что породы остались очень твердыми и не расплавились, несмотря на жар удара, а благодаря углу удара и малой скорости объект не погрузился в недра планеты», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Гарри Баллантайн.

Ученые считают, что остатки астероида до сих пор находятся под поверхностью Равнины Спутника.