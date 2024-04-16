Соцсеть X сделает платными несколько функций для новых пользователей

Илон Маск подтвердил сообщения о том, что его социальная сеть X намерена начать взимать плату с каждого нового пользователя за возможность создания постов, добавления закладок, а также за лайки и комментарии к другим записям.

Об этом он написал в своем посте.

«К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бот», — написал Маск в ответ на сообщение в X, где упоминается введение платы для новых подписчиков.

Позднее Маск уточнил, что эта функция будет применяться только к новым пользователям и «через три месяца они смогут пользоваться платформой бесплатно».

В изначальном сообщении аккаунта X Daily News, на которое отреагировал создатель соцсети, говорится о ежегодной плате для новых пользователей за возможность ставить лайки, отвечать на комментарии других пользователей, добавлять закладки и публиковать посты. Это изменение вводится с целью снижения уровня спама.

Маск не уточнил конкретную сумму для новых пользователей. Однако с октября прошлого года такая плата уже действует для пользователей из Новой Зеландии и Филиппин. В тот момент она составляла 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что приблизительно равнялось одному американскому доллару.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для приобретения Twitter Inc. и главного продукта компании — социальной сети Twitter. Это произошло в апреле. В июле произошел ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были заменены на Х.