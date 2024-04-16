Ученый объяснил, могли бы на Земле снова появиться динозавры

На самом деле динозавры сейчас всё ещё с нами — в виде птиц. Но если бы климат и температура вернулись сейчас к условиям мелового периода, то появились бы вновь тираннозавр, трицератопс и стегозавр?

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Очень многое в процессе эволюции зависит от случайностей, удачи. Естественный отбор нельзя запланировать. Нельзя также предсказать результаты этого отбора, ведь он идёт постоянно.

По мнению американского палеонтолога Стивен Джей Гулд, даже если мы вернёмся в условия мелового периода, скорее всего, эволюция пойдёт уже по другому пути.

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Чем больше учёные анализируют окаменелости, тем яснее понимают, что вымирание каких-то животных происходит навсегда. Как только вид или группа вымирают, они просто не возвращаются. Возьмем, к примеру, трилобитов. Сегодняшний климат во многом похож на климат тех времён, когда трилобиты процветали в океанах, но они так и не вернулись.

Однако если бы наша планета погрузилась в климат, подобный меловому периоду, то некоторые другие животные вполне могли бы развить в процессе эволюции черты, схожие с чертами динозавров. Это называется конвергенцией.