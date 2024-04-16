Microsoft два года не могла исправить ошибку Windows

В корпорации Microosft заявили об устранении проблемы, при которой пользователи Windows 10 и некоторых процессоров Intel не могли обновиться до актуальной версии ОС. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Баг не позволял обновить Windows 10 до 11, если потребитель использовал компьютер на базе процессора Intel Core 11-го поколения с аудиодрайверами Intel Smart Sound Technology. При попытке обновить систему появлялась критическая ошибка, которая блокировала установку.

Microsoft впервые признала ошибку в ноябре 2021 года. Таким образом, специалисты компании больше двух лет не могли исправить проблему. В сентябре 2022-го инженеры корпорации внесли изменения в Windows, запретив процедуру обновления на подобных устройствах.

Весной 2024-го специалисты Intel и Microsoft нашли способ решения проблемы. Для компьютеров на базе чипов Intel 11-го поколения выпустили драйвер Intel Smart Sound Technology 10.30.00.5714. Пользователям предложили установить новое ПО на свои компьютеры и завершить процесс обновления до Windows 11.

В середине апреля выяснилось, что инженеры Microsoft устранили в ОС Windows 11 рекордное количество проблем. Вышедшее в начале месяца обновление исправило 147 ошибок и багов.