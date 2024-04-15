Названа причина увеличения Starship до 150 метров

Увеличение Starship позволит отправить 200 и более тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает Space.com.

В начале апреля глава SpaceX Илон Маск сообщил сотрудникам компании о решении увеличить высоту ракеты Starship до 150 метров, то есть на 30 метров выше ее современной модификации. Таким образом самая большая ракета в мире станет еще больше.

По словам Маска, более крупные ракеты нужно будет реже заправлять (четыре или пять раз) на околоземной орбите. В будущем это позволит подготовить Starship к миссии на Марс, добавил он.

На создание одной 150-метровой ракеты SpaceX придется тратить примерно три миллиона долларов.