ASUS представила первый 8K-монитор с дисплеем mini-LED

Компания ASUS представила новый 8K-монитор под названием ProArt PA32KCX. Этот монитор, первый в мире профессиональный монитор 8K с технологией мини-светодиодов, позволяет панели отображать черный цвет почти на уровне OLED.

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Особенности

ASUS ProArt PA32KCX оснащён 32-дюймовой панелью с подсветкой mini-LED (4096 зон затемнения, яркость до 1200 нит), и разрешением 7680×4320 пикселей (275 ppi). Пиковая яркость экрана составляет 1200 нит. Поддерживается 97% охват цветовой гаммы DCI-P3. Монитор оснащён технологией аппаратной калибровки ASUS ProArt, обеспечивающей оптимизацию точности цветопередачи и цветовое профилирование.

Калибровка может выполняться вручную или автоматически с помощью самого экрана. Монитор также оснащён встроенным моторизованным перекидным колориметром, позволяющим легко проверять и поддерживать точность цветопередачи при длительном использовании.

Также стоит отметить поддержку стандартов HDR10 и HLG, наличие технологий обеспечения комфорта глаз, включая антибликовое покрытие, технологию низкого отражения и Eye-Care+. Для подключения используются DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, а также два порта Thunderbolt 4 USB Type-C, которые обеспечивают мощность до 96 Вт.

Сроки выходы и цена

Дата начала продаж и стоимость ASUS ProArt PA32KCX пока неизвестны.