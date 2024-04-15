Meta* приостановит работу сервиса Threads в Турции

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией) объявила о временном прекращении работы сервиса Threads (аналог социальной сети Х) в Турции.

"Мы продолжим конструктивное взаимодействие с регулятором и надеемся восстановить работу сервиса как можно быстрее", - подчеркнули в Meta, уточнив, что работа других сервисов компании ограничиваться не будет.

Как поясняется в заявлении корпорации, работа будет приостановлена с 29 апреля в соответствии с решением антимонопольного регулятора Турции.

В марте турецкий регулятор - Совет по конкуренции - принял решение о введении временных ограничительных мер и наложении штрафа на Meta из-за "злоупотреблений доминирующим положением на рынке". Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram (запрещен в РФ) и Threads. У пользователей нет возможности отказаться от этого, подчеркивает регулятор. Такая ситуация, как утверждается, "нанесет непоправимый ущерб" для здорового развития конкуренции в этом секторе.

Социальная сеть Threads, конкурирующая с соцсетью Х, была официально запущена в июле 2023 года. Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки, сейчас их численность превышает более 140 млн человек.