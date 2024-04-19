Как настроить горячие клавиши для программ на Windows 10 и 11

Если вы часто пользуетесь какой-то программой в Windows, то необязательно постоянно искать ее в меню «Пуск» или пользоваться ярлыком на рабочем столе. Портал howtogeek.com рассказал о двух способах настроить горячие клавиши на Windows 10 и 11.

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Настройка горячих клавиш через панель задач

Windows 10 и 11 позволяет открывать приложения, закрепленные на панели задач, комбинацией горячих клавиш Windows + AppNumber, где AppNumber — порядковый номер программы на панели задач.

Кликните правой клавишей мыши на программе.

Нажмите «Закрепить на панели задач».

Перетащите значок программы на панели задач в нужное вам положение.

Например, если программа стоит первой по порядку, то сочетание горячих клавиш — Windows + 1. Если второй, то Windows + 2, и так далее.

Настройка горячих клавиш через свойства ярлыка