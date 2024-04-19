Как настроить горячие клавиши для программ на Windows 10 и 11
Если вы часто пользуетесь какой-то программой в Windows, то необязательно постоянно искать ее в меню «Пуск» или пользоваться ярлыком на рабочем столе. Портал howtogeek.com рассказал о двух способах настроить горячие клавиши на Windows 10 и 11.
Настройка горячих клавиш через панель задач
Windows 10 и 11 позволяет открывать приложения, закрепленные на панели задач, комбинацией горячих клавиш Windows + AppNumber, где AppNumber — порядковый номер программы на панели задач.
- Кликните правой клавишей мыши на программе.
- Нажмите «Закрепить на панели задач».
- Перетащите значок программы на панели задач в нужное вам положение.
Например, если программа стоит первой по порядку, то сочетание горячих клавиш — Windows + 1. Если второй, то Windows + 2, и так далее.
Настройка горячих клавиш через свойства ярлыка
- Кликните правой клавишей мыши на программе.
- Нажмите «Создать ярлык».
- Кликните на ярлык правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
- На вкладке «Ярлык» должна быть строка «Быстрый вызов». Нажмите на нее, после чего нажмите на сочетание горячих клавиш, которое вы хотите задать. Удалить сочетание можно клавишей Delete.
- После этого подтвердите изменения и закройте окно.
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