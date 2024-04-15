Дуров анонсировал 16 новых функций в Telegram
В соцсети Telegram вскоре появятся 16 новых функций, часть которых уже внедрена в нее, сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.
Он сделал такой анонс на фоне последнего обновления соцсети, в котором появилась возможность создавать стикеры без сторонних программ.
"Мы запускаем еще 16 новых функций в этом месяце - большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram", - написал Дуров в своем блоге.
Детали он пообещал раскрыть позже, предложив своим подписчикам "сосредоточиться на создании стикеров".
Говоря о новшестве в части стикеров, Дуров напомнил, что платформа для их создания существует в соцсети с 2015 года, но лишь сейчас стала по-настоящему демократичной.