Что такое APK файлы и зачем они нужны на Android

APK — распространенный термин среди Android-энтузиастов и важный элемент операционной системы. Портал howtogeek.com рассказал, что такое APK файлы, для чего они используются и чем отличаются от загрузки приложений в Play Store.

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Что такое APK и зачем они нужны

Аббревиатура APK расшифровывается как Android Package Kit — формат файлов, используемый для приложений в операционной системе Android. По сути, он представляет собой специальный архив, содержащий все необходимые файлы для установки приложения, от программного кода до ассетов и ресурсов. Примерно так же, как установщики на Windows.

До августа 2021 APK был стандартным форматом для публикации и распространения приложений в магазине Play Store. После этого Google представила формат AAB (Android App Bundle), однако он не заменил APK. Напротив, первое нужно для второго. AAB генерируют индивидуальные APK-файлы для разных устройств. Помимо всего прочего, они позволяют загружать приложения, еще не вышедшие в Play Store, или устанавливать старые версии программ.

Можно ли безопасно загружать APK

Преимущество APK файлов в том, что их можно свободно скачивать и устанавливать на совместимые Android-устройства. Однако важно понимать, что файлы, взятые из сторонних источников, могут быть ненадежными. Если приложения в Play Store проходят проверки безопасности, то APK, которые выкладывают на различных сайтах, не всегда проверены.

Для того, чтобы защитить устройство от вредоносного софта, рекомендуется скачивать APK только из надежных источников. Помимо этого, файлы также стоит проверять антивирусными сканерами.

Можно ли устанавливать APK на iOS и macOS

APK используется Android для установки приложений, однако iOS опирается на другой формат файлов — IPA. APK несовместимы с iOS и iPadOS, их нельзя запустить на этих платформах. То же самое можно сказать и про macOS, хотя на ней можно запустить эмуляторы Android.