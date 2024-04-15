На Солнце 15 апреля произошли четыре вспышки высокого класса

Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце в понедельник, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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Согласно данным мониторинга космической погоды, первая сильная вспышка М1.7 продолжительностью 20 минут была зарегистрирована в 04:18 мск. Кроме того, с 10:32 мск ученые зарегистрировали еще три вспышки - М1.0, М2.3 и М1.2.

Все четыре вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В настоящее время, по данным мониторинга, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли и возмущенность магнитного поля находятся на уровне штиля.