iOS 18 получит локальный ИИ без облачных вычислений

Сейчас Apple активно разрабатывает iOS 18, которая, как ожидается, станет одним из крупнейших обновлений ОС в истории iPhone. Аналитик Марк Гурман в свежем дайджесте Power On для Bloomberg раскрыл, как могут работать функции искусственного интеллекта (ИИ) в следующем апдейте.

Как сообщается, предстоящие улучшения искусственного интеллекта Apple в iOS 18 будут использоваться непосредственно на устройстве владельца, минуя необходимость облачной обработки.

Решение Apple использовать обработку данных на базе устройства для искусственного интеллекта дает такие преимущества, как более быстрое время отклика и улучшенная конфиденциальность, поскольку данные не покидают устройство. Тем не менее этот метод может ограничить сложные вычислительные функции ИИ.

Ожидается, что в предстоящей iOS 18 будут улучшены функции генеративного искусственного интеллекта во всём спектре приложений Apple, включая ожидаемые обновления функций поиска Spotlight, обработки сложных запросов Siri и расширенных инструментов редактирования изображений в приложении «Фотографии». Кроме того, новые функции ИИ появятся и в других приложениях, таких как Safari, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages и Keynote.

Гурман также добавил, что Apple, вероятно, дополнит это облачными функциями искусственного интеллекта, предлагаемыми такими инструментами, как Google Gemini или ChatGPT. Ходят слухи, что Apple ведёт переговоры с крупными разработчиками искусственного интеллекта о внедрении инструментов генеративного искусственного интеллекта в iOS 18.

Apple планирует продемонстрировать iOS 18 на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024), которая состоится с 10 по 14 июня. Помимо iOS 18 в рамках мероприятия покажут macOS 15, watchOS 11, iPadOS, tvOS и visionOS.