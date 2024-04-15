Ученые объяснили нежелание панд размножаться

Проблема низкой сексуальной активности самцов больших панд негативно влияет на рост и генетическое разнообразие популяции, но ученые до сих пор точно не знают, почему панды не хотят размножаться. В новом исследовании, опубликованном в журнале Ecology and Evolution, ученые предположили, что это связано с питанием и бактериями, обитающими в кишечнике.

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В своем исследовании ученые проанализировали микробиоту кишечника в 72 образцах фекалий, полученных от 20 содержащихся в неволе самцов больших панд - с равным распределением между особями, способными и неспособными к естественному спариванию.

Ученые проанализировали уровни гормонов и поведенческие различия между двумя группами. Результаты показали значительные различия в составе кишечной микробиоты между группами.

В анализах способных к спариванию самцов оказалось большое количество бактерий вида Clostridium sensu stricto 1. Эти бактерии-клостридии связаны с расщеплением жирных кислот и важны для поддержания гомеостаза кишечника, метаболического потенциала и передачи сигналов в желудочно-кишечном тракте.

При этом ученые не заметили больших различий между двумя группами панд в уровнях кортизола (гормона стресса) и тестостерона.

Ученые считают, что «мотивировать» самцов панды на размножение можно, если больше кормить их побегами бамбука, - это приблизит их рацион к питанию панд, живущих и размножающихся на воле. Также исследователи рекомендовали обогащать питание панд добавками с флавоноидами.

Ученые подчеркнули, что бактерии в кишечники могут влиять в том числе и на поведение.

Ранее исследователи панд из китайской провинции Сычуань пришли к выводу, что панды размножаются охотнее, если позволить им самостоятельно выбирать себе пару. В разные годы в исследовании принимали участие 11 самцов и 27 самок. Особи, самостоятельно решавшие, с кем они будут проводить время, размножались наиболее успешно, а детеныши у них рождались в 90 процентах случаев.