В России рассказали о переговорах с США в важной сфере

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Роскосмос и американская NASA ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей. Газета.Ru

«В интересах безопасности мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое. В случае аварийных или каких-то непредвиденных [ситуаций], чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу», — сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. ТАСС

«Очень обидно, что достижение со времён полета «Союза» и «Аполлона» в 1975 году сегодня практически обнуляется. Нам с коллегами из Национального управления по аэронавтике очень жаль терять это взаимодействие. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить взаимодействие как можно дольше, ведь оно обогащает мировую космонавтику», — добавил Борисов. Говорит Москва