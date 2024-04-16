В России допустили создание ядерной установки с КНР для лунной базы

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил создание ядерной энергоустановки для работы лунной базы в рамках совместного проекта с Китаем.

«Ещё более важно создать компактный, надёжный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект», — цитирует его РИА Новости.

Борисов отметил, что лунная ночь длится около 14 земных суток, и обеспечить работу электроприборов в тени при таких условиях солнечные батареи не могут.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах.