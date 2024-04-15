Роскосмос и NASA планируют унифицировать модули стыковки

Роскосмос и NASA планируют унифицировать стыковочные модули, чтобы даже после завершения совместных проектов иметь возможность оказывать друг другу помощь в случае нештатных ситуаций.

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Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"В интересах безопасности мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое. В случае аварийных или каких-то непредвиденных [ситуаций], чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

По его словам, совместных проектов, сравнимых по масштабу с Международной космической станцией, у РФ и США после 2030 не просматривается.