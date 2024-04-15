Может ли навредить здоровью привычка носить смартфон в кармане

Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения называет электромагнитные поля мобильных телефонов «потенциально канцерогенными» для человека, но значит ли это, что гаджеты вызывают рак? Не совсем так. Часть экспертов действительно не исключают таких сценариев.

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Основатель и президент некоммерческой организации Environmental Health Trust Девра Дэвис, считает, что смартфоны могут быть причиной роста заболеваемости колоректальным раком среди молодежи. Об этом эксперт рассказала в беседе с Yahoo Life. Однако доказать этот тезис крайне сложно из-за повсеместного распространения мобильных устройств — сравнивать активных пользователей попросту не с кем.

Элизабет Хэтч, эпидемиолог из Бостонского университета, отмечает, что, если бы мобильные телефоны вызывали опухоли головного мозга, уровень заболеваемости, вероятно, возрастал бы по мере увеличения использования смартфонов. Однако с 1990 года число новых случаев рака головного мозга снизилось (на одного человека, а не в совокупности).

Также существует мнение, что излучение от телефонов может негативно влиять на мужскую фертильность. 13-летнее исследование ученых из Швейцарии показало, что использование мобильных телефонов может быть связано с более низкой концентрацией сперматозоидов. Однако и здесь очевидной связи нет — доказательств, что в случаях мужского бесплодия виноваты смартфоны, недостаточно.