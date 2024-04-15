Генетики опровергли гипотезу о «возрождении» яванского тигра

Генетики поставили под сомнение гипотезу о том, что яванские тигры, считающиеся вымершими уже 50 лет, могут быть живы. Дискуссии о возможном «возрождении» этого подвида вспыхнули из-за клочка шерсти.

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В Индонезии когда-то обитали три подвида тигров: суматранский (Panthera tigris sumatrae), яванский (P. tigris sondaica) и балийский (P. tigris balica). Они проживали на островах Суматра, Ява и Бали соответственно. По данным Международного союза охраны природы (МСОП), яванский и балийский тигры вымерли из-за охоты и разрушения среды обитания. Суматранский подвид сохранился, но находится под угрозой исчезновения.

Последнее подтвержденное наблюдение яванского тигра в дикой природе относится к 1976 году. Однако местные жители периодически заявляют, что видели на острове большую кошку.

Новое исследование началось после того, как в 2019 году житель Явы, защитник природы Рипи Янур Фаджар сообщил о встрече с тигром. По его словам, хищник пробежал между дорогой и плантацией недалеко от деревни Чипундей. Через несколько дней на место прибыли эксперты и обнаружили отпечатки, похожие на следы тигра, а также клочок шерсти.

Образец шерсти отправили на генетический анализ. Для сравнения использовали шкуру настоящего яванского тигра, которая хранится в Музее естественной истории с 1930-х годов. Согласно результатам, ДНК из шерсти «близко соответствовала ДНК», взятой из шкуры. Однако независимые эксперты поставили этот вывод под сомнение.

Специалисты по эволюционной генетике из Пекинского университета в Китае провели повторный анализ и выявили ошибки, а также потенциальное загрязнение образцов. По их словам, результаты исследования нельзя рассматривать как доказательство выживания яванского тигра.

Эксперты заявили, что шерсть определенно принадлежит тигру, однако определить подвид не представляется возможным. Можно предположить, что образец относится к одному из зондских тигров: это может быть как яванский, так суматранский или даже балийский подвид.

После публикации исследования министерство окружающей среды Индонезии заявило, что ищет дополнительные свидетельства присутствия яванских тигров. Меры предполагают размещение фотоловушек в труднодоступных местах и дальнейший сбор образцов ДНК, сообщает Live Science.

Ранее ученые установили, какие звуки издавали саблезубые тигры. Для этого они проанализировали форму костей, расположенных в их горле.