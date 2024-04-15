Возобновляется работа над сверхтяжелой ракетой для полетов к Луне и Марсу

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу. Об этом в эфире телеканала «Самара-24» заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу выделят около 600 млрд рублей.

По словам Баранова, у «Прогресса» был госконтракт на технический проект по подобной ракете, однако в определенный момент госзаказчик в лице Роскосмоса его приостановил.

«Сейчас формируется программа создания этого комплекса, но эта работа еще не закончена», — добавил гендиректор.

Мантуров отметил, что у инженеров есть «различные вариации» будущего аппарата, в том числе на базе первой ступени ракеты среднего класса «Союз-5» с двигателями РД-101. Кроме того, обсуждается внедрение многоразовых ступеней и использование метана в качестве топлива.

Напомним, что в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне. Первый пуск планировался на 2028 год, однако проектирование приостановили в феврале 2021 года. Как заявлял на тот момент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, следует создавать ракету не на базе разработок 20-летней давности, а с использованием новейших технологий.