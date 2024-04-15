Прогноз по магнитным бурям до конца апреля

В начале апреля уже прошло две магнитные бури. Через неделю, утверждают метеорологи, стоит ожидать еще одну. Метеочувствительные люди могут ощутить солнечную активность, направленную в сторону магнитного поля Земли.

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URA.RU рассказывает, когда в апреле будет еще одна магнитная буря, кому следует опасаться солнечной активности и как подготовиться к ней.

Когда стоит ожидать ближайшую вспышку на Солнце

В апреле ожидается магнитная буря 22 апреля, сообщает «Яндекс-Погода». Буря будет силой в 3 балла. Утихнет она к 24-25 числу.

В апреле уже прошли две магнитные бури в 1-2 и в 9-10 числах. Они оценивались в 2 и 3 балла соответственно.

Влияние магнитных бурь на метеочувствительных людей

Магнитные бури оказывают негативное влияние на состояние здоровья метеочувствительных людей и пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В период геомагнитных колебаний у таких людей часто наблюдаются ухудшения самочувствия.

Симптомами, характерными для ухудшения состояния во время магнитных бурь, являются: головная боль, бессонница, общая слабость, колебания артериального давления, изменения настроения и повышенная возбудимость. Такие показатели требуют повышенного внимания к здоровью и, при необходимости, обращения за медицинской помощью.

Российские ученые подтвердили, что геомагнитные бури имеют прямое воздействие на систему кровообращения, передает телеканал ОТР. Отмечается, что во время магнитных бурь в больницу попадает в полтора раза больше больных. Госпитализация чаще всего вязана со случаями инфарктов миокарда, инсультов, приступов стенокардии и тахикардии.

Головная боль во время магнитных бурь

Одно из возможных ухудшений самочувствия во время магнитной бури — головная боль. Она может привести к ряду других неприятных симптомов, включая бессонницу и плохое настроение.

Чтобы облегчить свое состояние, можно использовать обезболивающие средства, проводить больше времени на свежем воздухе и следить за соблюдением режима сна. Также расслабиться и снять головную боль помогут релаксирующие ванны с добавлением соли и эфирных масел. Данные процедуры не только способствуют расслаблению центральной нервной системы, но и укрепляют иммунитет.

Тем, кто работает во время магнитных бурь, стоит проветривать рабочее пространство. Также работникам для улучшения кровообращения врачи советуют выполнять физические упражнения.

В случае, если головные боли во время магнитных штормов становятся регулярными, необходима консультация со специалистом для выявления причин и назначения адекватного лечения. До посещения врача важно минимизировать нагрузки, установить режим дня, сократить физическую активность и придерживаться принципов здорового образа жизни.