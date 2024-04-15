Разработчик ChatGPT открыл в Токио первый азиатский офис

Разработчик генеративной нейросети ChatGPT американская компания OpenAI открыла офис в столице Японии, который стал первым представительством компании в Азии.

© Unsplash

Об этом говорится в сообщении фирмы.

"По мере развития нашей деятельности на международном уровне мы расширяемся в Азии и открываем новый офис в Токио. Мы стремимся сотрудничать с правительством Японии, местным бизнесом и исследовательскими институтами для разработки безопасных инструментов искусственного интеллекта, которые удовлетворят уникальные потребности Японии и откроют новые возможности. Мы выбрали Токио в качестве нашего первого азиатского офиса из-за его глобального лидерства в области технологий, культуры обслуживания и сообщества, которое поддерживает инновации", - говорится в нем.

В Японии технологии ChatGPT в своей работе используют многие компании, включая Daikin, Rakuten и Toyota. В 2023 году руководитель Open AI Сэм Альтман провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в ходе которой обсуждался план открытия офиса в Токио.

ChatGPT- компьютерная программа с искусственным интеллектом, способная поддерживать диалог с пользователем и генерировать осмысленные тексты разных форматов. Кроме того, ChatGPT может решать математические задачи, переводить с одного иностранного языка на другой и даже писать программный код для мобильных приложений. В январе 2023 года американский технологический гигант Microsoft объявил о намерении вложить миллиарды долларов в лабораторию искусственного интеллекта компании OpenAI, которая создала ChatGPT.