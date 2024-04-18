Саундбары 5.1, 2.1 и 3.1: чем они различаются и какой лучше купить

Покупка новенького саундбара — один из самых простых способов повысить качество звука на компьютере или телевизоре. Они просты в установке и использовании, но как понять, какую модель лучше выбрать? Портал makeuseof.com объяснил, чем различаются разные конфигурации саундбаров.

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Что означают цифры в названии звуковых систем?

Числа в названии нужны не просто так: они дают важную техническую информацию. Первая цифра передает количество колонок (каналов), а вторая — количество сабвуферов. Иными словами, саундбар 5.1 имеет пять колонок и один сабвуфер. 3.1 — три колонки и один сабвуфер.

Иногда можно увидеть числа вроде 5.1.3. Третье число значит, что система также подразумевает верхние динамики. Они расширяют звук и придают ему более объемную форму.

Подобные спецификации актуальны для звуковых систем со множеством самостоятельных колонок, однако случай саундбаров немного отличается от прочих. Если вы купите саундбар 5.1, это не значит, что вам предстоит размещать в комнате пять колонок — они встроены внутрь устройства.

Саундбары 5.1, 3.1 и 2,1 — в чем разница?

2.1

Конфигурация 2.1 обычно состоит из двух основных колонок и сабвуфера. Правый и левый каналы звука размещаются внутри устройства, а сабвуфер подключается как отдельный компонент специально для воспроизведения низкочастотных звуков.

2.1 обеспечивает более чистый и, чаще всего, более качественный стереозвук чем любые встроенные колонки. Однако большинство саундбаров этой конфигурации не смогут предложить по-настоящему объемное звучание.

3.1

Саундбары 3.1 помимо левого и правого каналов также получают центральный. Дополнительная колонка ощутимо помогает сбалансировать звук, благодаря чему диалоги и вокал в музыкальных треках звучат четче.

5.1

Наконец, 5.1 может похвастать еще двумя каналами. Итого вы получаете левый, правый, центральный и два дополнительных, создающих полноценный объемный звук. Переход на 5.1 с 2.1 или 3.1 обеспечивает значительный прирост качества звука. Если обзавестись достаточно хорошим саундбаром, то можно обустроить мини-театр в собственной комнате, не развешивая повсюду тонны динамиков.

Dolby Atmos и DTS:X

Количество колонок — не единственный параметр, который стоит учитывать при выборе саундбара. Технологии Dolby Atmos и DTS:X повышают качество звучания за счет появления нового измерения звука — вертикального.

Dolby Atmos саундбары направляют вертикальный звук вверх. Он отражается от потолка и возвращается к слушателю, благодаря чему появляется иллюзия высоты и глубина. Dolby Atmos позволяет улавливать даже далекие звуки с поразительной чистотой и реализмом.

DTS:X саундбары предлагают похожий опыт, но, в отличие от Dolby Atmos, не нуждаются в колонках, которые направляют звук вверх. Они подстраиваются под имеющееся железо, чтобы обеспечить объемный, динамичный звук.