Фейковое приложение Сбера появилось в App Store

Фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в App Store, убедились корреспонденты ТАСС. В кредитной организации подтвердили этот факт.

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Приложение с названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в магазине приложений для устройств Apple. Программа выполнена в стилистике банка с его логотипом. Разработчиком значится компания Cao Tan Thang Steel company LTD.

В кол-центре Сбербанка подтвердили, что приложение является мошенническим, а его скачивание может привести к потере личных данных.

За последнее время это один из многих случаев появления фэйковых банковских приложений для скачивания. В конце февраля "Тинькофф" предупредил о новых появившихся фейках, которые используют символику и название банка. Скачивать их нельзя, поскольку данные могут похитить мошенники.

В марте о таком случае сообщил Газпромбанк. Кредитная организация также предупредила о появлении в AppStore нового мошеннического приложения с символикой и логотипом, схожим с айдентикой банка. Банк отмечал, что направил соответствующее обращение в AppStore.

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В кредитных организациях рекомендовали удалить внесенные данные и само приложение, если пользователь его уже скачал. Также стоит сменить пароль для доступа в мобильный банк в случае входа в личный кабинет фейкового приложения.