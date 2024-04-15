Названа главная опасность смартфонов

Смартфоны в шесть раз грязнее сидений унитазов, при этом более чем на половине гаджетов обнаружены опасные микробы. Главную опасность мобильных телефонов назвало издание The Sun со ссылкой на недавно проведенное исследование.

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Журналисты издания сообщили, что в ходе исследования ученые взяли мазки с сидений унитаза и со смартфонов и отдали их на лабораторное исследование. Его результаты показали, что поверхность 52 процентов телефонов была сильно заражена микробами, а у одного из гаджетов уровень загрязнения оказался в шесть раз выше, чем на сиденье унитаза.

Также исследователи провели опрос, в ходе которого 60 процентов респондентов рассказали, что пользуются телефонами в туалете и в ванной, еще 15 процентов признались, что редко моют руки.

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75 процентов родителей видят, что маленькие дети берут телефоны в рот.

Эксперты гигиенической компании, проводившей исследование, призвали всех людей мыть руки минимум пять раз в день и обязательно — после посещения туалета.