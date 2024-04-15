Британские астрономы из нескольких университетов предполагают, что расположение камней Стоунхенджа может быть связано с положениями Солнца и Луны на небе. Об этом сообщает BBC News.

Каждые 18,6 года с Земли можно наблюдать цикл схожих лунных и солнечных затмений. Теория британских ученых состоит в том, что перемещения Луны могли быть замечены на ранней стадии строительства Стоунхенджа и повлиять на его дизайн.

Британские власти работают над исследованием вместе со специалистами университетов Оксфорда, Лестера и Борнмута, а также Королевского астрономического общества. В январе 2025 года ожидается редкое явление, также происходящее раз в 18 с половиной лет - восход и заход Луны достигнут самых удаленных точек на горизонте. Преподаватели и студенты Борнмутского университета будут документировать движение Луны и искать сходства с расположением камней Стоунхенджа.

По версии ученых, Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь, а также в качестве площадки для погребения. Ранее исследователи уже пришли к выводу, что расположение камней Стоунхенджа соответствовало зимним и летним солнцестояниям. Но связь между камнями и положениями Луны изучена меньше.

Возможно, четыре крупных камня Стоунхенджа, образующие прямоугольник (сейчас осталось два из них), обозначали основные положения Луны на небе.

Ранее ученые пришли к выводу, что шеститонный мегалит в ядре Стоунхенджа появился не в том месте, которое считалось его родиной ранее. Предполагалось, что его доставили из Южного Уэльса вместе с более мелкими так называемыми «голубыми камнями» около трех тысяч лет назад.

Британские геологи провели новаторский анализ химического состава и минералогии монолита и пришли к выводу, что он происходит не из карьеров в Южном Уэльсе. Команда приступила к «большой детективной работе» по поиску места, где образовался монолит. Эксперты считают, что камень мог быть доставлен из северной Англии или Шотландии.