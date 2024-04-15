Британские ученые исследуют связь Стоунхенджа с Луной

В Великобритании запустят проект, направленный на изучение связи Стоунхенджа и Луны. В январе 2025 года ожидается редкое явление, которое происходит раз в 18,6 лет. Восход и заход Луны достигнут самых удаленных точек на горизонте.

«Луностояние» предоставит археологам, астрономам и археоастрономам редкую возможность изучить теории, связанные с предназначением Стоунхенджа. Некоторые эксперты полагают, что древние строители знали об этом явлении, и это нашло отражение в конструкции мегалита.

Возможно, что четыре крупных камня, образующие прямоугольник, обозначали основные положения Луны на небе. К настоящему времени сохранились два из них.

Ученые планируют провести прямую трансляцию самого южного восхода Луны. Давно установлено, что расположение камней Стоунхенджа соответствовало зимним и летним солнцестояниям. Но связь между памятником и положениями Луны изучена гораздо меньше.

На раннем этапе строительства Стоунхенджа (3000-2500 годы до нашей эры) местные жители хоронили кремированные останки умерших преимущественно в юго-восточной части памятника. Ученые полагают, что такое место выбрали намеренно в соответствии с крайними положениями Луны, сообщает The Guardian.

«Люди знали о фазовом цикле Луны уже десятки тысяч лет. Я думаю, что, возможно, так и было в Стоунхендже. Люди заметили, что в определенное время Луна восходит или заходит необычно далеко на севере или юге, поняли, что это что-то особенное, и отметили это при строительстве мегалита», – отметил почетный профессор археоастрономии Лестерского университета Клайв Рагглз.

В 2023 году близ Стоунхенджа нашли десятки курганов бронзового века. Их возраст оценили в 3500-4000 лет.