Найденное в Черном море простейшее назвали в честь братьев Стругацких

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук во время изучения выловленных в Черном море беспозвоночных простейших организмов открыли ранее неизвестный науке вид. Его назвали в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе института.

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Отмечается, что найденное существо относится к протистам (группа, куда включают все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, грибов или растений) и обладает целым рядом интересных свойств. По словам научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, кандидата биологических наук Алексея Дорошкова, новый организм относится к колониальному типу. Формально он одноклеточный, однако способен образовывать агрегаты. Его «клетка» на некоторых стадиях содержит большое количество ядер.

Простейшее имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей.

Уточняется, что биохимия протистов намного разнообразнее, чем у животных или грибов. Это позволяет использовать их в качестве продуцентов (создателей) в биологических реакторах для производства различных веществ, применяемых в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности.

Дорошков предположил, что новый организм может использоваться для выработки широкого спектра жирных кислот – химических соединений, которые востребованы в медицине и косметологии для создания компонентов противораковых препаратов и различных кремов для ухода за кожей.

Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii просто культивируется в лабораторных условиях, что делает его выращивание и дальнейшее применение легкоосуществимым. Также, поскольку этот организм открыт российскими учеными, он свободен от каких-либо лицензионных ограничений, которые часто имеются у микроорганизмов промышленного назначения (особенно, когда речь идет об импортной продукции). Сейчас исследователи намерены оценить каковы оптимальные условия для культивирования этого вида в биологических реакторах.