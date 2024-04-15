В созвездии Тельца нашли «чихающую» звезду

Астрономы впервые обнаружили «чихающую» молодую звезду. Наблюдения провели с помощью группы радиотелескопов ALMA.

© Мир 24

Слабая молодая звезда находится в плотном газовом облаке MC 27. Она расположена примерно в 450 световых годах от Земли, в созвездии Тельца. Ее космическая «колыбель» представляет собой турбулентное кольцо из газа и пыли, где нестабильные магнитные поля взаимодействуют с газами и периодически «взрываются» в виде шипов и дуг.

В ходе нового наблюдения ALMA обнаружила полосы, протянувшиеся на большие расстояния. Они свидетельствовали, что молодая звезда произвела выброс своей магнитной энергии. Процесс сравнили с чиханием.

Ученые предположили, что периодические выбросы магнитной энергии могут быть универсальным этапом эволюции звезд. Возможно, они помогают замедлить вращение звезд в течение первых 100 тысяч лет их существования, чтобы избежать распада.

В дальнейшем астрономы планируют исследовать конкретные условия и окружающую среду, которые вызывают «чихание». Также они выяснят, влияет ли этот процесс на планеты, формирующиеся вокруг звезды, сообщает The Astrophysical Journal.

Ранее ученые назвали причину самого мощного гамма-всплеска в космосе за всю историю наблюдений. Он оказался связан с коллапсом массивной звезды.