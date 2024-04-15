Австралийские аборигены изготавливали керамику еще до прибытия европейцев

На острове Лизард (Джиигурру) в Австралии археологи обнаружили древнейшую керамику на континенте. Ее возраст составляет от 2000 до 3000 лет. Эта находка опровергает мнение, что аборигены Австралии не знали о гончарном деле до заселения континента европейцами. Кроме того, она свидетельствует о том, что у австралийских аборигенов были развитые торговые сети за тысячи лет до британского вторжения на их территорию. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

© Ian McNiven

Многие годы отсутствие любых следов гончарного производства на материковой части Австралии озадачивало исследователей. Учитывая документально подтвержденное наличие торговых сетей у аборигенов по всему континенту и близкое соседство с гончарным общинами археологических культур Лапита и пост-Лапита на острове Папуа-Новая Гвинея, ученым было сложно поверить в такую изолированность и технологическое отставание австралийских аборигенов. Однако доказательств изготовления керамических изделий и торговой деятельности до недавнего времени обнаружено не было.

Теперь команда археологов нашла древнюю керамику в ходе двухлетних раскопок на острове Лизард (Джиигурру), который располагается в северной части Большого Барьерного рифа. Ученые искали признаки человеческой деятельности, такие как останки моллюсков и рыбы возрастом 6000 лет. Самые древние из них датируются 6510-5790 гг. до нашей эры, что делает Джиигурру самым ранним островом на севере Большого Барьерного рифа, который был заселен человеком.

Однако кроме таких признаков человеческой жизни исследователи нашли осколки керамики на глубине менее метра под землей. Обнаруженным фрагментам примерно от 2000 до 3000 лет. Это самая древняя керамика из когда-либо найденной на территории Австралии. Время изготовления этой керамики совпадает с периодом, когда представители культуры Лапита занимались гончарным производством на территории южной части Папуа-Новой Гвинеи.

Геологический анализ найденных осколков показал, что эта керамика была изготовлена местными жителями с использованием глины, известкового песка и полевого шпата, добытых на острове Джиигурру. Это доказывает то, что 2-3 тысячи лет назад австралийские аборигены вели очень широкую торговую деятельность. Они обмениваясь технологиями, товарами и идеями с другими островными общинами. Все факты указывают на историю глубоких связей в Коралловом море, которым способствовали развитые технологии плавания на каноэ и навыки навигации в открытом море. Таким образом, исследование опровергает устаревшее представление об изоляции коренного населения.