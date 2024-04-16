В Индии одобрили использование системы спутниковой связи Starlink

Министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии официально одобрило предложение американского миллиардера Илона Маска о запуске в республике услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink.

Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

"Ведомство официально одобрило предложение Маска об использовании услуг мобильной спутниковой системы связи Starlink по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Сейчас министр коммуникаций Ашвини Вайшнав ожидает от МВД результатов рассмотрения относящихся к этому некоторых вопросов безопасности", - сказали собеседники издания.

По их словам, министерство коммуникаций одобрило коммерческую часть проекта, инвестиции в его реализацию, собственный капитал создаваемой компании по использованию услуг Starlink, а также его соответствие лицензионным условиям. Индийские власти не стали возражать против предложений о собственности компании в Индии, к управлению которой не должны относиться страны, имеющие сухопутную границу с Индией.

"Министерство решило, что при использовании Starlink должна сохраняться конфиденциальность данных о ее клиентской базе в Индии при гарантиях того, что источники за рубежом не смогут получать информацию с используемых спутников связи", - уточнили источники.

Местные власти рассматривали предложение Маска о запуске в Индии системы Starlink более трех лет. В декабре 2021 года принадлежащая миллиардеру компания SpaceX создала в Индии свой филиал для предоставления услуг мобильной спутниковой системы по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Внедрение Starlink в Индии сдерживалось отсутствием лицензии от властей, ускорить предоставление которой Маск намерен добиться во время поездки в республику, предстоящей 21-22 апреля.

В Нью-Дели должна состояться встреча Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой будут обсуждаться вопросы об инвестициях компании Tesla в южноазиатской республике на сумму в размере около $2 млрд и о строительстве завода по совместному выпуску электромобилей.