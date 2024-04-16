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СМИ: власти Индии одобрили использование в стране системы спутниковой связи Starlink

Министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии официально одобрило предложение американского миллиардера Илона Маска о запуске в республике услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink.

В Индии одобрили использование системы спутниковой связи Starlink
© globallookpress.com

Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

"Ведомство официально одобрило предложение Маска об использовании услуг мобильной спутниковой системы связи Starlink по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Сейчас министр коммуникаций Ашвини Вайшнав ожидает от МВД результатов рассмотрения относящихся к этому некоторых вопросов безопасности", - сказали собеседники издания.

По их словам, министерство коммуникаций одобрило коммерческую часть проекта, инвестиции в его реализацию, собственный капитал создаваемой компании по использованию услуг Starlink, а также его соответствие лицензионным условиям. Индийские власти не стали возражать против предложений о собственности компании в Индии, к управлению которой не должны относиться страны, имеющие сухопутную границу с Индией.

"Министерство решило, что при использовании Starlink должна сохраняться конфиденциальность данных о ее клиентской базе в Индии при гарантиях того, что источники за рубежом не смогут получать информацию с используемых спутников связи", - уточнили источники.

Местные власти рассматривали предложение Маска о запуске в Индии системы Starlink более трех лет. В декабре 2021 года принадлежащая миллиардеру компания SpaceX создала в Индии свой филиал для предоставления услуг мобильной спутниковой системы по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Внедрение Starlink в Индии сдерживалось отсутствием лицензии от властей, ускорить предоставление которой Маск намерен добиться во время поездки в республику, предстоящей 21-22 апреля.

В Нью-Дели должна состояться встреча Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой будут обсуждаться вопросы об инвестициях компании Tesla в южноазиатской республике на сумму в размере около $2 млрд и о строительстве завода по совместному выпуску электромобилей.

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