Блогер сравнил компактные флагманские смартфоны Samsung S24 и Xiaomi 14

Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал об особенностях новинок Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24.

В комплекте с Samsung S24 вы получите только провод USB и скрепку, тогда как в коробке с Xiaomi 14 будут лежать ещё и чехол с зарядкой на 90 Вт. Также на экран Xiaomi сразу же наклеена защитная плёнка.

Дороже и лучше в руке ощущается именно Samsung. При этом оба смартфона имеют влагозащиту, поддерживают беспроводную зарядку. Правда, у Samsung её мощность составляет 15 Вт, у Xiaomi - 50 Вт. Есть также у обеих моделей стерео.

Диагональ экрана у S24 - 6,2 дюйма, у Xiaomi 14 - 6,36 дюйма. Оба дисплея действительно отличные. Но максимальная яркость у Samsung заметно выше по сравнению с Xiaomi.

Серьёзные различия между смартфонами начинаются с процессоров. На Galaxy S24 стоит Exynos 2400, на Xiaomi 14 - Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu из-за слишком «горячего» процессора у Xiaomi выходит 1 миллион 700 тысяч баллов. Столько же набирает и Samsung. Большая проблема у Snapdragon возникает с троттлингом, проседанием производительности. Если вы рассчитываете играть на телефоне во что-то требовательное, то оба смартфона вам мало подойдут из-за процессоров.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Ёмкость аккумулятора у Xiaomi - 4600 мАч, у Samsung - 4000 мАч. При этом до 100% заряжается первый за 30 минут, второй - за более чем 60 минут. Однако по автономности у Galaxy S24 лучше примерно на 10%.

Селфи-камера у Xiaomi имеет 12 МП, у Samsung - 32 МП. Обе могут записывать видео в 4К, делать хорошие снимки.

По части основной камеры у смартфонов разница есть, причём значительная. В обеих моделей основной объектив имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию, широкоугольная камера - 12 МП у Samsung и 50 МП у Xiaomi, телевик 10 МП и 50 МП соответственно. Примерно одинаково S24 и Xiaomi 14 делают фото на ширик и телевик. Основной модуль у Samsung выдаёт более натуральные по цветам снимки, тогда как Xiaomi с цветопередачей часто промахивается. Более стабилен в плане фото тоже Samsung, он же лучше по съёмке видео.

Вывод

Наиболее стабильный и сбалансированный смартфон из двух протестированных - это однозначно Samsung Galaxy S24.