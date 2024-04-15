Названы лучшие и худшие матплаты AMD B650

На YouTube-канале Hardware Unboxed протестировали популярные материнские платы AMD B650 и рассказали, какие из них имеет смысл брать.

В тестировании участвовали такие модели материнских плат, как MSI Pro B650M-P, MSI Pro B650M-B, Asrock B650M Pro RS, Asrock B650M PG Lightning, Asrock B650M-H/M.2+, Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi, Gigabyte B650M C V2, Gigabyte B650M K, Gigabyte B650M D3HP, Gigabyte B650 Aorus Elite AX и пр. Сборка включала в себя, помимо матплаты, корпус Mid Tower, процессор AMD Ryzen 9 7950X.

Лучшей матплатой по соотношению качества и цены можно назвать Asrock B650M-HDV/M.2. При стресс-тесте тактовая частота у неё превышала 5,1 МГц при нагрузке в 200 Вт. Другими словами, это эталон для бюджетных плат B650M.

Вместе с тем новые модели MSI Pro B650M-P, MSI Pro B650M-B провалили температурный тест. Обе матплаты работали при температуре выше 90 градусов и были ограничены мощностью всего 90 Вт (MSI Pro B650M-B) и 135 Вт (MSI Pro B650M-P). В сравнению с MSI Pro B650M-P они были медленнее на 20% и 10% соответственно.

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

Ужасные результаты оказались также у Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi. Спустя час нагрузки мощность снизилась у неё до 100 Вт. Также набрала эта модель всего 1384 балла. В сравнению с ним у Gigabyte B650M DS3H производительность почти на 60% выше. Также плохо себя показали Gigabyte B650M D3HP, Asus Prime B650-Plus, Gigabyte B650M К.

Худшей же платой B650M была Gigabyte B650M C V2. Средняя частота у неё составляла менее 3 МГц, а результат был всего 1120 баллов.

Подробнее со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше на изображениях.